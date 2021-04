Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : second test des 30.200, ricoche à la baisse Cercle Finance • 06/04/2021 à 09:13









(CercleFinance.com) - De façon assez surprenante, le Nikkei a perdu 1,3% à 29.696 (il clôture près des plus bas du jour) après avoir ouvert en hausse et testé 30.208Pts, ce qui semblait logique au lendemain de nouveaux records à Wall Street. Le Nikkei venait de prendre +700Pts en 2 séances (test des 30.200 le 5 avril) et de tester la résistance oblique unissant les 2 précédents sommets (30.700, 30.485): il pourrait refermer rapidement le 'gap' des 29.585 du 1er avril avant de tenter un retracement des sommets annuels. Le risque de consolidation moyen terme serait validé par la cassure des 28.400 (le 'M' baissier sous 30.500 se confirmerait).

