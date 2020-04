Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : se stabilise après un gain de +8% en 3 séances Cercle Finance • 09/04/2020 à 09:53









(CercleFinance.com) - Le Nikkei bute sur 19.400 et finit quasi stable à 19.345 (-00,4%): l'indice engrange +8% en 3 séance et pourrait finir la semaine en beauté, par un test de la zone de résistance des 19.550 du 25 mars En cas de franchissement, le prochain objectif se situerait vers 20.600, l'ex-'gap' de rupture baissier du 6 mars.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.04%