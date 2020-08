Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : se redresse de +2,2%, retrace les 22.000Pts Cercle Finance • 03/08/2020 à 19:19









(CercleFinance.com) - Nikkei se redresse de +2,25% et retrace les 22.000Pts (et en termine à 22.195), sans refermer le 'gap' des 22.334 du 30/07. La cassure de ce palier des 22.000 ouvrait la voie au re-test du palier des 21.530 du 15/06, avec un fort risque d'aller le combler le 'gap' des 1.475 du 27 mai puis des 20.741 du 25 mai.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +2.24%