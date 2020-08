Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : se redresse de +1,1% vers 22.139 Cercle Finance • 31/08/2020 à 10:00









(CercleFinance.com) - Le Nikkei se redresse de +1,1% vers 22.139 après une chute de -1,4% vendredi, suite à la démission de Shinzo Abe et la tenue d'élections prochaines. Le Nikkei n'invalide pas le scénario de double-top estival sous 23.300: la tendance passe en principe à la consolidation, avec le 'gap' des 22.436 du 7 août en ligne de mire.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.12%