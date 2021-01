Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : se hisse jusque vers 28.720 en séance, gagne 1,4% Cercle Finance • 19/01/2021 à 09:58









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (+1,4%) efface l'essentiel de ses pertes des 2 dernières séances et inscrit à 28.633 sa seconde meilleure clôture en 30 ans. Le Nikkei qui s'est hissé jusque vers 28.720 en séance semble bien parti pour franchir le palier des 29.000 après une hausse linéaire de +72% depuis le 18 mars 2020. Si une correction s'enclenchait, l'indice pourrait refermer un 'gap' resté béant au-dessus de 27.625 depuis le 7 janvier. Le bilan annuel reste proche de +3%, la vigueur du Yen ne constitue meme pas un handicap.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.39%