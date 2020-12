Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : se fige à proximité des 26.700 (-0,17%) Cercle Finance • 15/12/2020 à 09:59









(CercleFinance.com) - Le Nikkei 'effrite de -0,17% à 26.688, à l'issue d'une séance monotone et sans volatilité (0,5% entre les extrêmes du jour) La tendance haussière n'est pas compromise et le Nikkei devrait -sauf gros coup de stress- rallier les 28.000 (report d'amplitude) avant le 31 décembre et résister à l'attraction du gros 'gap' ouvert au-dessus de 25.555 le 20/11.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.17%