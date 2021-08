Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : sans véritable direction, séance plus volatile information fournie par Cercle Finance • 10/08/2021 à 09:40









(CercleFinance.com) - Après un weekend prolongé, le Nikkei grappille 0,24% à 27.888 à l'issue d'une séance sans véritable direction. Les échanges ont été plus volatiles que vendredi et le Nikkei aligne finalement une 3ème séance de hausse consécutive : l'indice a testé en intraday la résistance des 28.000 du 26 et 27 juillet. En cas de franchissement, le Nikkei viserait le comblement du 'gap' des 28.700 du 13 juillet puis les 28.800.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.24%