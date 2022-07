Nikkei : sans tendance malgré W-Street, gain de +3,7% hebdo information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 09:17

(CercleFinance.com) - Une nouvelle forte hausse du S&P500 (+1,2%) et du Nasdaq (+2% en after hour) n'impressionnent pas Tokyo qui termine inchangé (après un test sans conviction des 28.000) et même en léger repli de -0,05% à 27.801.

Tokyo ne s'enflamme pas ce vendredi mais engrange tout de même +3,7% sur la semaine.

Le nikkei fait juste une pause depuis 48H dans le mouvement consolidation amorcé sous la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 27.850.

La tendance haussière court terme n'est pas non plus invalidée et le prochain objectif demeure 28.250, l'ex-zénith du 29 mars et 6 juin.