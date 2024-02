Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nikkei : sans direction (-0,04%) après +15% en 6 semaines information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 09:40









(CercleFinance.com) - Le Nikkei entame la semaine sans direction (-0,04% à 38.487) après avoir inscrit en séance vendredi un zénith de 38.865, un niveau jamais revu depuis 34 ans.

Le Nikkei ne lâche rien après une hausse stratosphérique de +4,3% la semaine passée et un gain annuel de +15% (et +6.200Pts depuis le 4 janvier).

Mieux : le record historique des 38.915 de janvier 1990 a été égalé à 0,1% près.

Rappel : le Nikkei vient de laisser 2 'gap' béants.

Le premier ce vendredi 16/02 (au-dessus de 38.188), le second remonte au 7 février (au-dessus de 36.188).





