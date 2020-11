Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : s'est mis en 4 cette semaine (+0,4% à 26.644) Cercle Finance • 27/11/2020 à 09:48









(CercleFinance.com) - Le Nikkei réalise un 4 sur 4 à la hausse cette semaine (lundi était férié) et avec un gain de de +0,4% ce vendredi (à 26.644), les valeurs japonaises engrangent +4,4% au total (cela fait beaucoup de '4' en une seule phrase !). Le Nikkei s'est hissé jusque vers 26.672 en matinée, mais l'indice ne parvient pas à déborder son nouveau record de 30 ans à 26.706 (intraday) inscrit la veille. L'indice Nikkei poursuit son puissant mouvement ascensionnel vers les 27.000.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.40%