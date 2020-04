Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : s'enfonce sous 17.960 Cercle Finance • 02/04/2020 à 09:59









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rechute jusque sur à 17.707 puis en termine à 17.819, en repli de -1,37%. L'inversion de tendance se confirme sous 18.100 (le'gap' ouvert mercredi dernier) puis 17.960 (50% de retracement de la hausse): le prochain objectif pourrait se situer vers 17.500 (62% de retracement).

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.01%