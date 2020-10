Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : s'effrite de -0,5%, pas concerné par un couvre-feu Cercle Finance • 15/10/2020 à 09:52









(CercleFinance.com) - Le Nikkei s'effrite de -0,5% à à 23.507 à l'issue d'une cession marquée par une volatilité intraday réduite (moins de 0,8% entre les extrêmes). Le Nikkei aligne une 6ème séance sur 7 à moins de 0,5% d'écart au coup de cloche final. La bourse de Tokyo reste en course pour un retracement du zénith des 24.100 du 17 décembre 2019 au 20 janvier. La tendance ne cesserait d'être haussière à moyen terme que si support des 23.000 (ex résistance estivale) était cassé.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.51%