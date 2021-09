Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : s'effrite de 0,3%, retrace son plancher de la veille information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 10:04









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (-0,3% à 29.542) confirme la menace d'un double-sommet sous 30.750 et retrace son plancher de la veille à 29.313 contre 29.330. Il subsiste plusieurs 'gaps' à combler à court terme : celui des 29.150 (du 3/9), des 28.626 (du 2/9), des 28.158 (du 31/8). La cassure du support oblique ascendant des 28.000 puis le plancher des 27.013 du 20 août validerait le grand 'M' baissier annuel sous 30.715/30.795

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.31%