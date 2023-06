Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : s'effrite de 0,14% mais 1er semestre gagnant de 27% information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 10:50









(CercleFinance.com) - Le Nikkei s'effrite de 0,14% à 33.189 et termine le 1er semestre sur un gain de +27%.

La barre des 28% avait été testée la veille avec une culmination à 33.527 en intraday (cela faisait +3% d'un seul élan après un bond de +2% la veille).



L'indice Nikkei devra retracer les 33.770 (les 'plus hauts' en 33 ans) pour s'ouvrir un nouvel espace de progression au 3ème trimestre 2023.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.