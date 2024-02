Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nikkei : s'effrite de -0,11% à 36.119 information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 09:58









(CercleFinance.com) - Le Nikkei s'effrite de -0,11% à 36.119 et la semaine devient négative de... 0,1%.

Plus globalement, cela ne change rien au scénario original: le Nikkei peut soit tenter un retracement de son zénith vers 38.000 (objectif à +4,5%) soit consolider sa structure haussière en allant combler 2 'gaps' restés béants à 35.157 puis 34.540 (qui remontent au 11 et 10 janvier successivement), soit reperdre -5%.





