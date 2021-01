Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : s'aligne sur W-Street avec -1,53% à 28.197 Cercle Finance • 28/01/2021 à 09:52









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (-1,53%) clôture au contact des 28.200 après avoir fait une incursion vers 27.975 (-2,3% en intraday). Le risque de double-top sous 28.980 est de nouveau d'actualité : en cas de correction, l'indice pourrait refermer un 'gap' resté béant au-dessus de 27.625 depuis le 7 janvier.

