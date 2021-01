Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : ricoche sous 28.800, reperd -0,38% à 28.523. Cercle Finance • 20/01/2021 à 09:32









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (-0,38% à 28.523) a fait le grand écart entre 28.400 et 28.800 en intraday, se rapprochant à moins de 0,7% du palier des 29.000. Si une correction s'enclenchait, l'indice pourrait refermer un 'gap' resté béant au-dessus de 27.625 depuis le 7 janvier.

