Nikkei : ricoche sous 26.700 et conserve +0,5% à 26.300

(CercleFinance.com) - Le Nikkei rajoute +0,5% à 26.297 après avoir inscrit un nouveau record de 30 ans à 26.706 (intraday). L'indice a donc subi un brusque coup d'arrêt après s'être aligné sur le S&P500 en début de séance et recédé -1,2%... mais cela ne remet pas en cause le puissant mouvement ascensionnel vers les 27.000.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.50%