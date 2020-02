Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : ricoche sous 23.800, finit à 23.480 Cercle Finance • 20/02/2020 à 10:35









(CercleFinance.com) - Tokyo reprend +0,3% à 23.480 après avoir fusé jusque vers 23.806 au plus haut du jour. C'est un sévère contre-pied mais le Nikkei se maintient au milieu d'un corridor délimité par le plancher des 22.970 des 30 janvier et 3 février et la zone de résistance des 24.100 (un précédent sommet fin janvier 2018). En cas de poursuite de la consolidation amorcée sous 23.800, une rechute vers 22.000 se profilerait.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.34%