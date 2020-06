Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : revient 1.000Pts de son zénith annuel en intraday Cercle Finance • 04/06/2020 à 09:02









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rajoute 0,36% vers 22.695 et se hisse vers 22.900 en intraday, réduisant à -3,5% sa perte annuelle. Après le comblement du 'gap' des 23.378 du 21 février, il ne restera plus que le retracement du zénith des 23.800 comme objectif.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.36%