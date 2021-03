Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : retrace son record historique des 30.467 du 16/02 Cercle Finance • 18/03/2021 à 09:02









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (+1% à 30.2174) a plafonné à 30.485 en intraday, retraçant son zénith du 16 février (30.467 en clôture, 30.714 en intraday). L'indice Nikkei s'expose désormais à la formation d'un double-top historique mais pas de risque de consolidation avant une cassure du support oblique des 29.100 puis des 28.750 (plancher du 8 mars, le 'M' baissier serait alors validé).

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.01%