Nikkei : retombe sous 23.400, surveiller 23.040

(CercleFinance.com) - La bourse de Tokyo consolide de -0,6% vers 23.380. L'indice échoue de nouveau sous son record annuel (culmination vers 23.562Pts après 23.608Pts ou 23.520 puis 23.530 en clôture les 12/11 et 02/12). Gare au double-top à 4 semaines d'intervalle (par rapport au zénith du 8 novembre): le Nikkei validerait un signal baissier sous 23.040(plancher du 21/11 et ex-zénith du 19/06) et pourrait s'en aller combler le 'gap' des 22.220 du 15 octobre. L'objectif suivant serait le comblement du 'gap' des 21.820 du 11 octobre.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.64%