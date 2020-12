Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : ressort par le bas d'un triangle haussier sous 26470 Cercle Finance • 22/12/2020 à 11:00









(CercleFinance.com) - Le Nikkei consolide de -1% vers 26.431 au lendemain du test d'un record annuel et de 30 ans à 26.905. Le Nikkei ressort par le bas d'un corridor 26.470/26.900) et le scénario haussier découlant d'un triangle haussier est compromie. Le Nikkei pourrait subir l'attraction du gros 'gap' ouvert au-dessus de 25.555 le 20/11.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.04%