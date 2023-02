Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : ressort du rouge in extremis, écarts négligeables information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 09:56









(CercleFinance.com) - Le Nikkei entame la semaine sans tendance et finit sur un gain symbolique de 0,07% à 27.532 : l'indice a oscillé au sein d'une très étroite fourchette 27.426/27.532 et n'est ressorti du rouge qu'au moment de la clôture après avoir consolidé 99% de la séance (ce qui donne une fausse impression de relative fermeté).

Mais la tendance haussière n'est pas menacée tant que le Nikkei se maintient au-dessus de 27.325 (l'indice a testé 27.466 au plus bas ce vendredi), aucun signal décelable en cette fin de semaine.





