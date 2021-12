Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : reprend appui sur 27.600, rebondit de +0,4% information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 09:54









(CercleFinance.com) - Le Nikkei reprend appui sur 27.600 et rebondit de +0,4% vers 27.935. L'indice n'était pas loin de retracer le plancher des 27.528 du 6 octobre mais il ne l'a pas fait. La cassure du support oblique (28.250 désormais) confirme la tendance baissière, avec un objectif à 27.450 (double support intraday des 13 mai et 6 octobre), puis 27.000, plancher du 28 août dernier.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.41%