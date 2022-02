Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : reprend +2% à 26.480 information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 09:51









(CercleFinance.com) - Le Nikkei reprend +2% à 26.480 et finit au plus haut du jour, ce qui réduit la perte annuelle de -10 à -8%... mais la semaine s'achève sur un repli global de -2,8%.

L'essentiel, peut-être le fait que ce rebond ne validerait pas l'enfoncement du plancher des 26.170 du 27 janvier... mais l'indice reste tout de même au contact de l'ex-plancher du 22/12/2020, donc en situation délicate à moyen terme, avec les 23.000 en ligne de mire.





