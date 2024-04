Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nikkei : reprend +1% après une chute de -6,3% hebdo information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 09:05









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rebondit de +1% vers 37.438Pts (+370Pts après -1.000Pts vendredi, pire séance depuis 3 ans ans).

Le Nikkei avait fini la semaine en repli de -6,3%, une des pires performances hebdo depuis février 2022.

L'indice marque une pause dans la baisse (après avoir effacé tous ses gains depuis le 12 février) et pourrait tenter de revenir tester l'ex-support des 38.400/38.500 de la mi-mars) mais une rechute ultérieure mais pourrait entrainer le Nikkei vers palier des 36.550, l'ex-zénith du 22 janvier.





