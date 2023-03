Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : reprend +1,9% à 27.466, 'bear trap' sous 27.100 information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 08:58









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rebondit de plus de 2% en séance, se hisse jusque vers 27.520 avant d'en terminer à 27.466, en hausse de +1,92%.

L'indice repasse en force au-dessus du palier des 27.100 (ex-plancher du 22 février), écartant le risque de poursuite de sa glissade en direction du 'gap' des 26.555 du 20 janvier dernier.

C'est un 'bear trap' qui marque une inversion de polarité qui pourrait se prolonger symétriquement en direction 'gap' des 27.631 du 13 mars ou des 27.700 (résistance des 6, 7, 10 et 14 février dernier).







