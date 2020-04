Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : reprend +1.000Pts depuis vendredi matin, à 18.576 Cercle Finance • 06/04/2020 à 09:54









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (+4,25% à 18.576) reprend plus de la moitié des -8% perdus sur la semaine achevée le 3 avril: l'indice qui a testé 18.672 au plus haut ce lundi) vient par ailleurs de reprendre plus de +1.000Pts en ligne droit depuis un plancher inscrit vers 17.645Pts la veille. Le prochain objectif pourrait se situer vers 18.834: fermeture du 'gap' ouvert à la baisse le 31 mars.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +4.24%