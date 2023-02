Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : reprend 0,71% à 27.695 information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 09:46









(CercleFinance.com) - Le Nikkei reprend 200Pts exactement à 27.696: il tente de se redresser au contact de la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 27.850 (elle unit les précédents sommets des 29.222 puis 28.373, testés les 17 août et 25 novembre dernier).

Le tendance haussière n'est pas menacée tant que le Nikkei se maintient au-dessus de 27.325.





