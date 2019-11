Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : reprend 0,7% à 23.303 Cercle Finance • 15/11/2019 à 09:11









(CercleFinance.com) - La bourse de Tokyo reprend 0,7% à 23.303 après -0,76% vers 23.140: la semaine s'achève sur un repli symbolique de -0,38% Le prochain objectif est bel et bien la fermeture du 'gap d'évasion' ouvert au-dessus de 22.852 et de la résistance des 23.000 le 5/11.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.70%