Nikkei : reprend 0,7% à 23.300 (niveau du 25/11) Cercle Finance • 05/12/2019 à 08:57









(CercleFinance.com) - Le Nikkei reprend 0,7% à 23.300, rebondissant sur 20.045Pts la veille (plancher du 21/11 et ex-zénith du 19/06). Le scénario du double-top sous 23.560/23.600 n'est cependant pas invalidé: un signal baissier serait validé sous 20.040, et le Nikkei pourrait s'en aller combler le 'gap' des 22.220 du 15 octobre. L'objectif suivant serait le comblement du 'gap' des 21.820 du 11 octobre.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.71%