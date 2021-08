Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : reprend +0,65% et refranchit les 28.000Pts information fournie par Cercle Finance • 11/08/2021 à 10:35









(CercleFinance.com) - Le Nikkei reprend +0,65% et refranchit les 28.000Pts (résistance des 26 et 27 juillet), à 28.070, à l'issue d'une séance où la volatilité n'aura pas dépassé les 0,7%. Le Nikkei aligne donc une 4ème séance de hausse consécutive : il viserait désormais le comblement du 'gap' des 28.700 du 13 juillet puis les 28.800.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.65%