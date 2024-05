Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nikkei : reprend 0,46% à 38.356, 8ème séance à l'horizontal information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - Le Nikkei reprend 0,46% à 38.356 : la stagnation de la bourse de Tokyo semble se poursuivre (+0,3% sur 8 séances).

Le Nikkei termine de nouveau sous l'ex-support des 38.400/38.500 de la mi-mars, ce qui n'est pas une indication favorable.

Une rechute sous 38.000 pourrait entrainer le Nikkei vers le re-test du palier des 36.550, soit l'ex-zénith du 22 janvier.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.