(CercleFinance.com) - Le Nikkei replonge de -2,3%, sous les 22.000 (à 21.995 et 21.9670 en séance), ce qui confirme le pré-signal baissier émis par les oscillateurs vendredi derniert: leur inflexion baissière préfigurait un repli jusque vers le 'gap' des 20.740 du 25 mai.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -2.30%