information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 09:46









(CercleFinance.com) - Le Nikkei entame la semaine sur un repli symbolique de -0,2% à 27.840 et retombe -de l'épaisseur du trait- sous le support des 27.850: cette cassure pourrait préfigurer une rechute vers 27.495 mais il semble plus prudent de considérer que l'indice revient en zone de neutralité.







