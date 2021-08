Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : repli modeste de 0,36% mais gain hebdo de +2,3% information fournie par Cercle Finance • 27/08/2021 à 08:44









(CercleFinance.com) - Troisième séance de stagnation pour le Nikkei qui finit en repli de 0,36% à 27.641. La volatilité a été littéralement écrasée (0,35%) avec des oscillations contenues au sein d'une fourchette 27.670 et 27.581 Le Nikkei finit cependant la semaine sur une gain de +2,3%.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.36%