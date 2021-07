Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : repli de -0,3% sans conséquence Cercle Finance • 14/07/2021 à 10:41









(CercleFinance.com) - Le Nikkei s'effrite de -0,3% à 28.608Pts à l'issue d'une séance peu volatile (0,7% d'écart intraday). Le scénario en 'rounding-top' sous 29.440Pts est probablement invalidé mais celui d'un double-bottom sur 27.400 n'est pas non plus confirmé (il faudrait refranchir les 29.000). La tendance demeure globalement négative depuis la culmination sous 30.714 le 20 février dernier.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.38%