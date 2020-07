Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : repli anodin mais referme le 'gap' des 22.563 Cercle Finance • 27/07/2020 à 09:33









(CercleFinance.com) - Le Nikkei s'en tire très bien, avec une perte 0,16% à 22.716 après chuté initialement de presque -1,5% vers 22.430Pts, refermant au passage le 'gap' des 22.563 du 10 juillet . L'indice se maintient exactement au même niveau que le 6 juillet dernier et sauve aisément le support ascendant oblique court terme qui gravite vers 22.600Pts. Le Nikkei reste vulnérable à toute résurgence d'une pression baissière ponctuelle sous ce dernier seuil.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.16%