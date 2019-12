Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : repart de l'avant, nouveau zénith à 24.066 Cercle Finance • 17/12/2019 à 08:53









(CercleFinance.com) - C'est reparti pour Tokyo, avec un nouveau record annuel à la clé: le Nikkei reprend 0,47% à 24.066, à l'issue d'une séance de nouveau peu volatile (23.996/24.091). L'indice Nikkei repart à l'assaut du zénith des 24.376 (au fixing d'ouverture) du 2 octobre 2018.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.47%