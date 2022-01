Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei: renoue avec les 27.000, perte mensuelle de -6,2% information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 09:16









(CercleFinance.com) - Le Nikkei termine le mois de janvier sur un gain de +1% à 27.001Pts, ce qui réduit un peu la perte mensuelle : -6,2% contre -9,5% le 27/01 et même plus de -10% lors du test des 26.044 testé jeudi matin.

Le Nikkei remonte au contact de l'ex-support des 27.013 du 20/08/2021 : le risque de basculement dans un scénario de correction se confirmerait en cas de rechute sous les 26.400.

Le prochain objectif ne serait autre que le comblement du 'gap' des 24.110 du 5/11/2020, niveau qui coïncide avec l'ex-zénith des 24.100 de fin janvier 2020.





