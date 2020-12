Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : remonte vers le milieu du corridor 26.470/26.900 Cercle Finance • 24/12/2020 à 11:02









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rajoute +0,56% aux +0,33% gagnés la veille et en termine à 26.668 (après avoir gagné jusqu'à +1% à 26.764): l'indice réintègre le milieu du corridor 26.470/26.900 (son record annuel et de 30 ans reste à 26.905). Le Nikkei a cependant compromis mardi la formation d'un triangle haussier et le Nikkei pourrait au prochain faux pas subir l'attraction du gros 'gap' ouvert au-dessus de 25.555 le 20/11.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.54%