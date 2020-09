Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : referme le 'gap' des 23.059, préserve le bull trend Cercle Finance • 24/09/2020 à 09:01









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rechute de -1,1% vers 23.088 et retombe sous l'ex-ligne de crête des 23.300/23.400 (du 6 juin dernier au 24 août): la tendance haussière est invalidée (l'indice a reculé jusque sur 23.030, ce qui referme le 'gap' des 23.059): le retracement du zénith des 24.100 du 17 décembre 2019 au 20 janvier 2020 est remis à plus tard mais le canal haussier n'est pas invalidé.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.11%