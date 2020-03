Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : referme le 'gap' des 21.844 puis remonte à Cercle Finance • 04/03/2020 à 09:00









(CercleFinance.com) - Le Nikkei referme le 'gap' des 20.844 du 27/02 puis remonte à l'équilibre et grappille même in extremis en hausse de +0,08% à 21.100. La sortie 'par le bas' du corridor 24.100/22.900 induisait un potentiel de repli 'mécanique' vers 21.700, niveau de soutien compromis par 2 fois: le Nikkei reste susceptible d'aller tester le support des 20.400.

