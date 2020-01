Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : referme le 'gap' de rupture des 23.850 du 27/12 Cercle Finance • 10/01/2020 à 10:56









(CercleFinance.com) - Nouvelle hausse du Nikkei (+0,47% à 23.850) qui porte son total hebdo à +2,78% : l'indice a même refranchi en séance le cap des 23.900. L'indice a bien refermé le 'gap' de rupture des 23.850 du 27 décembre et se dirige vers un retest du zénith de clôture des 24.066 du 17/12. En cas de nouveau pullback sous 23.000, le Nikkei s'en irait refermer le 'gap' des 22.220 du 15/10/2019.

