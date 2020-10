Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : redémarre à -0,67% après la panne massive de jeudi Cercle Finance • 02/10/2020 à 09:24









(CercleFinance.com) - La Bourse de Tokyo a rouvert après une panne historique qui avait suspendu toutes les transactions la veille, pour la 1ère fois en 21 ans. Le Nikkei finit la semaine en repli de -0,67% à 23.030 et retombe au contact de l'ex-ligne de crête des 23.300/(du 6 juin dernier au 24 août). Le Nikkei reste en course pour le retracement du zénith des 24.100 du 17 décembre 2019 au 20 janvier, sauf si le support des 23.000 était cassé lundi

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.67%