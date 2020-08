Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : recule de -0,39% à 22.330, +2,86% hebdo Cercle Finance • 07/08/2020 à 10:12









(CercleFinance.com) - Le Nikkei aligne une 3ème séance de consolidation: il recule de -0,4% vers 22.330 et s'éloigne des 22.600Pts (et de la possibilité de combler le 'gap' des 22.646 du 28 juillet). Le Nikkei confirme un sentiment de vulnérabilité, mais il préserve facilement les 22.200 ('gap' du 31 juillet, plancher du 29 juin) et gagne +2,86% cette semaine

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.39%