Nikkei : record historique 40.10égalé pour la seconde fois

(CercleFinance.com) - Le Nikkei nous offre un scénario exceptionnel puisqu'il termine parfaitement à l'équilibre, sur un écart même pas mesurable (40.912,4 contre 40.913,6) avoir testé en séance 41.100Pts (ce qui se situe à 0,2% du plus haut absolu intraday.

Au-delà de 40.200, 1er objectif serait 43.000Pts (règle du balancier par rapport au point bas du mi-avril des 37.000).

En cas de rechute sous 38.8500, le prochain objectif se situerait à 37.750, le support du 26 janvier.



Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.