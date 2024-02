Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nikkei: record de 34 ans pulvérisé après résultats de Nvidia information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 09:08









(CercleFinance.com) - Le Nikkei pulvérise un nouveau record absolu à 39.155 en séance et 39.100 en clôture : l'indice s'envole de +2,2% au lendemain de la publication par Nvidia d'un chiffre d'affaire légèrement supérieur aux attentes, ce qui va propulser le S&P500 au-delà des 5.000.

Le Nikkei gagne +6.400Pts depuis le 4 janvier (ou +17%) et on peut dire avec cette meilleure entame d'année au 21ème siècle que désormais... 'sky is the limit'





