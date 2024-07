Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nikkei : record absolu à 40.112 mais repli final de -0,32% information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 08:59









(CercleFinance.com) - Le Nikkei enchaine un second record absolu à 40.112 (après un zénith à 41.000 vendredi et une rare clôture parfaitement inchangée) mais en termine sur un repli de -0,32% à 40.780 après une double clôture à 40.913.

Le Nikkei avait battu par 2 fois son record absolu de clôture des 40.888 (puis des 40.971 en intraday) du 27 mars dernier.

La tendance de fond demeurant positive, Nikkei pourrait bien franchir les 41.000Pts en direction de 44.000 cette fois-ci.





